Тюмень, 24 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 228 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 226 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 24 сентября коронавирусом заразились 60 363 человека, выздоровели 52 704 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 24 сентября в регионе скончались 1 906 пациентов с COVID-19 (на девять человек больше, чем днём ранее).