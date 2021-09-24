Барселона, Испания, 24 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В дополнение к утреннему митингу перед консульством Италии в Барселоне, Ассоциация муниципалитетов за независимость Каталонии созвала дополнительные митинги в поддержку Карлеса Пучдемона перед всеми мэриями Каталонии в 20:00 24 сентября. Об этом сообщает испанское издание La Razón.

Xavier Rondón Medina Флаги Каталонии

Национальная ассамблея Каталонии также заявила о продлении акций протеста на ближайшие выходные и призвала к участию в демонстрации 26 сентября в полдень на площади Каталонии в Барселоне против ареста Пучдемона в Италии.

«Мобилизация и еще раз мобилизация!», — написали представители НАК в своём аккаунте в Twitter.