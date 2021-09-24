Грозный, 24 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Чечне скончались еще три человека после осложнений, полученных при заражении коронавирусом. Общее число случаев летального исхода выросло в регионе до 578. Только за сентябрь в республике скончались 89 человек, сообщили 24 сентября в федеральном оперативном штабе.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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За последние сутки был подтвержден коронавирус еще у 62 человек, выздоровели за эти же сутки 69 пациентов. За все время пандемии коронавируса стали носителями инфекции 22 216 жителей Чечни. Из них удалось справиться с болезнью 20 556 пациентам.

По числу смертей от COVID-19 Чечня занимает пятое место в Северо-Кавказском федеральном округе.