Пермь, 24 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Прикамье избыточная смертность превысила 10 тысяч человек. Об этом на своей странице в соцсети сообщил внештатный советник губернатора Дмитрий Жебелев со ссылкой на данные местного комитета ЗАГС.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

За август регионе умерло на 1697 человек больше, чем за тот же месяц до начала эпидемии. «Это почти рекорд — хуже было только в ноябре прошлого (2020) года», — отметил Жебелев и добавил, что может быть и хуже.

Без учёта августа, по росту смертности за всё время эпидемии Пермский край занимает 74-е место в России. Из-за коронавируса число умерших выросло на 18%, в среднем по стране — на 26%.

«Сейчас из-за коронавируса у нас ежедневно умирает в 5−10 раз больше людей, чем из-за стреляющего во всех без разбору убийцы с дробовиком. Только этого почти никто не замечает, кроме врачей и близких пациентов. Чтобы спасти эти жизни, нам не нужно проявлять героизм инспектора ДПС, достаточно всего лишь надеть маску и сделать прививку», — считает советник губернатора.

В комментариях люди отмечают, что аналогию с ЧП в вузе можно было и не проводить. Обсуждая информацию о смертности от коронавиурсной инфекции, подписчики пишут, что кроме смертей от COVID-19, есть и летальные исходы от других причин. Но о них, как будто забыли.

Одна из подписчиц подчеркнула, что призыв к вакцинации является односторонним подходом, необходимо быть объективным и поднимать проблему организации медпомощи. Комментаторы, опираясь на свой опыт, пишут, что приходится слишком долго ждать помощи медиков.

Напомним, ранее и оперштаб по борьбе с COVID-19, и главврачи пермских больниц заявили о том, что число вызовов скорой помощи и неотложки выросло колоссально, медики испытывают огромную нагрузку.