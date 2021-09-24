Киев, , 13:42 — REGNUM Средств госкомпании «Нафтогаз Украины» абсолютно достаточно для плановой деятельности в осенне-зимний период, заявил в Раде 24 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Нафтогаз Украины

По словам главы правительства, ликвидность осуществляется, средств на счетах «Нафтогаза» достаточно.

Вместе с тем Шмыгаль признал, что довольно большие суммы были направлены компанией на обеспечение закачки газа в хранилища, но отметил, что идет «естественный процесс для этого времени».

Ранее в СМИ Украины было опубликовано якобы письмо главы «Нафтогаза» Юрия Витренко к премьер-министру, в котором отмечается, что у компании возникли дополнительные расходы в размере 123 млрд гривен в связи с необходимостью закупать газ по высоким ценам, а продавать на внутреннем рынке по низким.

Шмыгаль не стал прямо комментировать, было ли такое обращение на самом деле.