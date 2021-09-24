Джакарта, 24 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что государству удалось обеспечить жителей в вакцине от COVID-19, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Мы довольно успешно обеспечиваем поставки вакцин против коронавируса», — заявил глава государства.

Индонезия занимает 6-е место в мире как страна с наибольшим числом вакцинированных людей в мире.

Президент Индонезии заявил, что в течение почти двух лет правительство предпринимало шаги в борьбе с пандемией.

Джоко Видодо хочет, чтобы до конца года в Индонезии привили 70% населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования, культуры, исследований и технологий Индонезии представило данные об активных случаях COVID-19 в образовательных учреждениях.