Камышин, Волгоградская область, 24 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Тело 33-летнего руководителя территориального отдела в Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском и Руднянском районах управления Роспотребнадзора по Волгоградской области обнаружено ночью 24 сентября.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Тело мужчины обнаружили на одной из центральных улиц Камышина. Назначена процессуальная проверка, тело погибшего направлено на экспертизу для установления причин смерти.

По предварительным данным, смерть санитарного врача не носит криминальный характер, сообщают «Новости Волгограда».