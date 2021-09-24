Барселона, Испания, 24 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Исполнительница Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) и её супруг Игорь Сивов стали жертвами грабителей. Об этом 24 сентября пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Певица Нюша

По данным СМИ, во время отдыха в Испании грабители забрали все вещи певицы, в том числе и документы, из арендованного автомобиля. «Мы увидели, что стекло у машины разбито, а багажник пуст. Там были сумки, деньги, документы. Как оказалось, в Барселоне это очень распространенная проблема», — поделилась Нюша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года у певицы Анны Калашниковой украли драгоценности во время поездки на поезде во Францию. Стоимость украшений составляла 10 млн рублей.