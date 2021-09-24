Краснодар, 24 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Краснодарском крае растёт число учебных заведений, ученики которых отправляются на самоизоляцию. Актуальные данные 24 сентября опубликовал региональный оперативный штаб.

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Так, по одной школе полностью закрыто в Геленджике и Усть-Лабинском районе, причина — выявленные случаи COVID-19.

«Ученики находятся на самоизоляции. За это время в учреждениях проведут дополнительную санитарную обработку помещений», — сообщили в оперштабе.

Всего на данный момент, по данным министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в крае закрыто 197 классов в 86 школах Краснодара, Горячего Ключа, Новороссийска, Сочи, Абинского, Брюховецкого, Динского, Выселковского, Калининского, Красноармейского, Крымского, Северского, Славянского, Ленинградского, Новокубанского, Новопокровского, Тихорецкого и Туапсинского районов.

Также отправлены на карантин девяти групп в пяти колледжах и техникумах края. Закрыты из-за заболеваемости 70 групп в 37 детских садах Краснодара, Сочи, Брюховецкого, Динского, Калининского, Красноармейского, Новокубанского, Северского, Староминского и Туапсинского районов.