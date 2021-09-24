Вашингтон, 24 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. 30 из 32 клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) готовы организовать полную посещаемость матчей сезона 2021/22. Об этом 24 сентября сообщает Reuters.

НХЛ

Отмечается, что только «Монреаль Канадиенс» и «Ванкувер Кэнакс» отказались продавать все билеты на свои матчи. «Ванкувер» заполнит арену на 50%, а «Монреаль» — на 33%.

Остальные клубы намерены пускать на матчи только вакцинированных зрителей, либо тех, кто предоставит актуальный отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, сезон 2021/22 регулярного чемпионата НХЛ стартует 13 октября.