Москва, , 13:45 — REGNUM Результаты выборов в Госдуму России, прошедших с 17 по 19 сентября, утвердил Центризбирком на заседании 24 сентября. Все 15 членов ЦИК подписали протокол и сводные таблицы с итогами голосования.

Государственная дума Ольга Зенькович © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Выборы в Госдуму признаны состоявшимися и действительными, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что итоговые протоколы избиркомов объективно отражают результат голосования.

Памфилова объявила итоги голосования. В Думе будут представлены восемь партий, также туда прошли пять самовыдвиженцев.

Больше всего мандатов у партии «Единая Россия» — 324. Далее идут КПРФ — 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному мандату получили «Родина», «Гражданская платформа» и Партия роста, у самовыдвиженцев — пять мандатов.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего жалоб на выборах поступило в ЦИК из Санкт-Петербурга. В ряде случаев материалы направлены в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Читайте также: Максимальное число жалоб в ходе выборов поступило в ЦИК из Петербурга