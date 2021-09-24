Саратов, 24 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Саратовской области во все 22 ковидных госпиталя поступает тепло. В настоящее время ведется регулировка систем отопления и пуск тепла в остальные учреждения здравоохранения региона. Об этом 24 сентября доложили губернатору области Валерию Радаеву.

TBIT Тепло

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Накануне глава региона поинтересовался, все ли ковидные госпитали обеспечены теплом и раскритиковал обстановку с подключением тепла в этих медучреждениях. Радаев отметил также, что жители жалуются на отсутствие отопления в образовательных организациях и потребовал от глав районов все исправить, проконтролировать завершение оставшихся работ на котельных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 22 сентября подача тепла осуществлялась в 558 объектов социальной сферы (школы, поликлиники, детские сады).

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