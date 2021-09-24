Черногория, 24 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В монастыре Джурджеви ступови вблизи города Беране в Черногории 26 сентября пройдет интронизация епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Мефодия. Об этом сообщила 24 сентября епархия Будимлянско-Никшичская СПЦ.

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По сообщению епархии, священную литургию и торжественную церемонию проведет патриарх Сербский Порфирий, который приедет в Черногорию накануне интронизации — 25 сентября.

Напомним, что владыка Мефодий был выбран епископом Будимлянско-Никшичским в мае на заседании Священного архиерейского собора СПЦ в Белграде.

Ранее в сентябре в Черногории прошла интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, который до этого возглавлял епархию Будимлянско-Никшичскую. Во время церемонии интронизации черногорские националисты устроили беспорядки.