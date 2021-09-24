Магас, 24 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Ингушетия за три года сократила свои долги на 4,4 млрд рублей. В настоящее время объем долговых обязательств составляет 7,4 млрд рублей. Такого результата удалось достичь в период с 2019 по 2021 год, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

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«Объем долговых обязательств бюджета республики сократился с 11,8 млрд рублей до 7,4 млрд рублей, то есть на 4,4 млрд рублей, в том числе общий объем кредиторской задолженности сократился с 5,8 млрд рублей до 3,8 млрд рублей», — цитирует Калиматова ТАСС.

Он также отметил, что Ингушетия выплатила за последние три года по мерам бюджетного принуждения 2,3 млрд рублей. Осталось погасить еще 1,6 млрд рублей, что власти региона намерены сделать в 2022 году.

Напомним, в 2020 году Ингушетия была признана первым субъектом-банкротом в РФ. Управление финансами республики передано федеральному Минфину.

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