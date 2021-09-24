Ереван, 24 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Армения готова к тому, чтобы постепенно урегулировать отношения с Турцией и организовать встречи представителей двух стран на высшем уровне. Об этом 24 сентября сообщил на брифинге секретарь армянского Совбеза Армен Григорян.

Photolure Армен Григорян

«Мы уже говорили о необходимости установить мир во всем регионе. И в этом контексте мы должны урегулировать отношения с Турцией, процесс должен быть постепенным. Мы уверены, что одной из возможностей урегулирования этих отношений являются встречи на высоком и высшем уровне», — сказал он.

При этом Григорян подчеркнул, что урегулирование отношений между Турцийе и Арменией не связано с вопросом о статусе Нагорно-Карабахской республики.

«Единственным форматом для урегулирования нагорнокарабахской проблемы является Минская группа ОБСЕ. Единственным вопросом возобновления переговорного процесса является статус Нагорного Карабаха», — добавил секретарь Совета безопасности республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что в настоящее время власти Армении и Азербайджана проводят при посредничестве России переговоры о решении вопросов шоссе Горис — Капан, часть которого отошла азербайджанской стороне.