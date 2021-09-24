Уфа, 24 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Туман ожидается в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Цитата из м/ф «Ёжик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР Туман

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Сообщается, что в ночное и утреннее время 25 сентября в Башкирии ожидается туман, видимость менее 500 метров.

Сотрудники ведомства рекомендуют автомобилистам во время тумана при движении использовать хорошо настроенные противотуманные фары.

По сообщению МЧС по региону, ночью 25 сентября в регионе температура воздуха может понизиться до 0 °C, а днем столбик термометра может подняться до отметки +18°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе создали штаб для решения проблем жителей в отопительный сезон.