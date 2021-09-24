Иллинойс, США, 24 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф (известен как 21 Savage) сдался властям Иллинойса (США). Об этом 24 сентября сообщает издание BuzzFeed.

Скриншот с YouTube Рэпер 21 Savage

По данным издания, полицейские получили ордер на арест рэпера ещё 7 сентября 2021 года по подозрению в хранении наркотиков и оружия. Однако представители 21 Savage считают, что «ордер был запрошен по указанию ICE» (иммиграционная и таможенная служба США) и касается дела о депортации 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф был задержан иммиграционной полицией и выпущен под залог. Как оказалось, действие его визы закончилось ещё в 2006 году, а сам музыкант является подданным Великобритании.