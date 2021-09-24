Вашингтон, 24 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Музыкальная композиция южнокорейской поп-группе BTS «Butter» получила сертификат «Двойная платина» от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте организации 23 сентября.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

Отметим, что данную награду присуждают произведениям, продажи которых превысили планку в два миллиона копий. RIAA присуждает награды синглам и альбомам в зависимости от количества скачиваний, видео и аудио стримов, а также продаж. Соответственно, имеются следующие сертификаты: «Золото» (500 тыс. и более), «Платина» (1 млн и более), «Мультиплатина» (2 млн и более), а также «Бриллиант» (10 млн и более).

Известно, что трек «Butter» стал второй музыкальной композицией группы, удостоенной сертификата «Двойная платина» после сингла «Dinamite».

Отметим, что группа BTS на данный момент является абсолютным чемпионом южнокорейской эстрады по числу полученных платиновых сертификатов RIAA.