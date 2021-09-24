Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Убивший супругу житель Санкт-Петербурга Рустам Мурсалов рассказал следователям об обстоятельствах преступления. По его словам, на убийство он пошел на почве личных неприязненных отношений с погибшей. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

instagram.com Рустама Мурсалов (фото с личной страницы обвиняемого в убийстве instagram.com)

По его словам, в тот роковой вечер он взял с собой нож, дождался, когда его супруга поднимется к себе на этаж, где она сняла квартиру на 13-м этаже многоэтажного дома, желая расстаться с мужем. После чего ударил несколько раз ее ножом, а затем сбросил тело с общего балкона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 21 сентября у входа в парадную дома на Коломяжском проспекте было обнаружено тело местной 25-летней жительницы. Следователи установили, что перед этим ее не менее 10 раз ударили ножом в шею и голову. По факту убийства возбуждено уголовное дело, а также задержан супруг убитой Рустам Мурсалов.

Напомним, по решению суда обвиняемых помещен под стражу на два месяца. Против этой меры пресечения он не возражал и признал свою вину.

Женщина зарабатывала на жизнь тренингами по решению проблем клиентов в личной жизни. Ее муж состоял на бирже труда как безработный. По данным СМИ, недовольство мужчины тем, что жена хорошо зарабатывает, могло стать причиной внутрисемейного конфликта. По другой версии, мужчина подозревал жену в супружеской измене. У пары остались две малолетние дочки.