Москва, 24 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по биатлону определит состав команды на Олимпийские игры — 2022 на основании результатов первых семи этапов Кубка мира. Об этом 24 сентября сообщил глава тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Брагин.

Götz A. Primke Биатлон

«Состав команды на Олимпиаду будет формироваться тренерским решением после седьмого этапа Кубка мира, который пройдёт в Антерсельве», — цитирует Брагина ТАСС.

На Олимпийских играх в Пекине смогут выступить по пять представителей мужской и женской команд. Кроме того, Россия может заработать дополнительные квоты, если будет находиться в тройке сильнейших после шестого этапа Кубка мира.

Седьмой этап Кубка мира в Антерсельве пройдёт с 20 по 23 января 2022 года. Олимпийские игры в Пекине состоятся состоятся с 4 по 20 февраля.