Куала-Лумпур, 24 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Министерство образования Малайзии объявило, что учебные заведения в стране начнут работать через две недели после переходного периода, сообщаtn Republika.

Eric Teoh Флаг Малайзии

Согласно постановлению, учебные заведения в Джохоре и других штатах Малайзии смогут открыться 10 октября.

Кроме того, 20 сентября в Малайзии стартовала программа вакцинации подростков против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Куала-Лумпуре закрыли на неопределенный срок.

Подробнее в материале:Посольство Индонезии в Малайзии закрыли на неопределенный срок