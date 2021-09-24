Мадрид, 24 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Член Европарламента Адриан Васкес попросил «осторожности» в вопросе ареста бывшего лидера Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона на итальянской Сардинии и попросил «подождать приговор и довериться правосудию». Об этом он заявил агентству EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM В Европарламенте

Депутат Европарламента от правоцентристской партии Ciudadanos призвал «не спекулировать» и «не делать выводы», потому что это «очень деликатное судебное дело».

Васкес напомнил, что сторонники независимости Каталонии уже совершили «ошибку, воспевая победу» в июне 2021 года, когда европейское правосудие временно приостановило снятие иммунитета Пучдемона.