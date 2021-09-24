Перник, Болгария, 24 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Власти города Перник, расположенного в западной части Болгарии, объявили о намерении увековечить память первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Об этом 24 сентября сообщило Болгарское радио.

Юрий Гагарин

Согласно официальной информации, соответствующая мемориальная доска будет открыта на фасаде одного из зданий в центре города.

«Мы гордимся возможностью в очередной раз оценить подвиг этого великого человека, ставшего частью истории всего цивилизованного мира», — говорится в заявлении мэра Перника.

Напомним, Юрий Гагарин дважды посещал Перник — в мае 1961 и в июне 1966-го годов. В ходе своего второго приезда в регион он стал почетным гражданином этого города.