Уфа, 24 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Экс-руководителя муниципального учреждения в Башкирии осудили за получение взятки и хранение наркотиков. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

ru.torange.biz Взятка

В суде было установлено, что весной прошлого года 37-летний бывший директор МБУ «Архитектура» вступил в сговор с председателем территориального комитета по управлению собственностью и предложил жителю г. Сибай за 240 тысяч рублей содействовать в получении им права на аренду двух участков земли под индивидуальное жилищное строительство, а также обеспечить его победу на аукционе.

Сообщается, что фигуранты уголовного дела были задержаны после получения ими части взятки в размере 150 тысяч рублей.

Отмечается, что во время обыска в жилище у фигуранта уголовного дела был обнаружен наркотик, который он хранил для личного употребления.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый признал частично.

В результате суд признал его виновным и приговорил к четырем годам десяти дням колонии строгого режима. Осужденный лишен права занимать руководящие должности в госорганах и органах местного самоуправления сроком на три года. Его взяли под стражу в зале суда.

«В отношении второго фигуранта также возбуждено уголовное дело, ведется судебное разбирательство», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе зам. главного инженера университета обвинили в получении взятки.