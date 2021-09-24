Белгород, 24 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Шесть припаркованных автомобилей пострадали после столкновения двух иномарок в городе Строитель Белгородской области 24 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Pravovoyicentr.ru ДТП

ДТП произошло около 08:00 по улице 2-я Заводская. Сначала столкнулись легковые Ford и Citroën, от удара Ford отбросило в припаркованные неподалёку автомобили — пострадали шесть транспортных средств.

Спасатели приняли участие в ликвидации аварии. Известно, что пострадал один из водителей.