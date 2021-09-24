Москва, 24 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Нефтяные котировки 24 сентября поднимаются практически к максимумам этого года $77,80 за баррель нефти марки Brent, находясь на рубеже $77,50 и поднимаясь от $76,90 после открытия торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Этому способствует, прежде всего, соотношения спроса и предложения. Значимый удар по производству и поставкам нанесли ураганы в Мексиканском заливе.

На последней неделе запасы в США упали на 3,5 млн баррелей и это после снижения неделей ранее на 6,4 млн баррелей.

Сейчас запасы находятся на самом низком уровне за три года. В то же время потребность в чёрном золоте увеличивается по мере восстановления мировой экономики и в связи с экстремально высокими ценами на природный газ как альтернативное топливо.

Сегодня на котировки некоторым образом могут повлиять выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла и его соратников по поводу возможных перспектив денежного стимулирования экономики.

В течение дня всё же вряд ли инвесторы пойдут на пробой столь значимого уровня, учитывая и закрытие позиций перед выходными. Соответственно, наиболее вероятный диапазон на 24 сентября — $76,90−77,80 за баррель», — считает эксперт.

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