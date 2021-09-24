Таллин, 24 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. За время эпидемии коронавируса COVID-19 уровень владения эстонским языком русскоязычной молодежью страны ухудшился. Об этом профессор эстонского (как иностранного) языка Тартуского университета Бируте Клаас-Ланг сообщила на заседании в парламенте страны.

Guillaume Speurt Цвета эстонского флага

Как предает пресс-релиз канцелярии парламента Эстонии, по словам профессора, если в 2020 году средний результат государственного экзамена по второму языку на эстонском языке составлял 67,8 балла, то в 2021 году он упал до 63,5 балла.

«Я очень опечалена этим фактом. Среднюю школу заканчивают молодые люди, которые на самом деле не готовы учиться дальше на эстонском языке и не готовы искать работу где-либо, кроме своего русскоязычного пространства», — заметила Клаас-Ланг.

В качестве повода для беспокойства она указала на тот факт, что местные самоуправления наделены правом сами выбирать язык обучения в основных школах. Клаас-Ланг недовольна, что в городах с преимущественно русским населением местные власти поддерживают выбор в пользу сохранения обучения на русском языке.

Профессор привела Латвию в качестве положительного примера, где в первом классе используются двуязычное обучение, а с седьмого класса обучение ведется преимущественно на латышском языке, а в гимназии (9 — 12 классы) — только на латышском языке.