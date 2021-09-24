Ереван, , 13:15 — REGNUM В настоящее время власти Армении и Азербайджана проводят при посредничестве России переговоры о решении вопросов шоссе Горис — Капан, часть которого отошла азербайджанской стороне. Об этом 24 сентября сообщил на брифинге секретарь армянского Совбеза Армен Григорян.

Армен Григорян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы поднимаем данный вопрос на всех уровнях, чтоб поскорее решить проблему. Мы обсуждаем данный вопрос с нашими российскими партнерами и с азербайджанской стороной. Переговоры по решению проблемы ведутся», — сказал он.

При этом 15 сентября стало известно, что полиция Азербайджана затрудняет движение иранских грузовиков на дороге Горис — Капан, соединяющей Армению и Иран. Проверяются документы, груз, а также есть информация о вымогательстве взяток с водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Армения осознает чувствительность и важность бесперебойного транспортного сообщения с Ираном.