Ереван, 24 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В настоящее время власти Армении и Азербайджана проводят при посредничестве России переговоры о решении вопросов шоссе Горис — Капан, часть которого отошла азербайджанской стороне. Об этом 24 сентября сообщил на брифинге секретарь армянского Совбеза Армен Григорян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армен Григорян

«Мы поднимаем данный вопрос на всех уровнях, чтоб поскорее решить проблему. Мы обсуждаем данный вопрос с нашими российскими партнерами и с азербайджанской стороной. Переговоры по решению проблемы ведутся», — сказал он.

При этом 15 сентября стало известно, что полиция Азербайджана затрудняет движение иранских грузовиков на дороге Горис — Капан, соединяющей Армению и Иран. Проверяются документы, груз, а также есть информация о вымогательстве взяток с водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Армения осознает чувствительность и важность бесперебойного транспортного сообщения с Ираном.