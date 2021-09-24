Краснодар, 24 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 223 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба 24 сентября. Это на два случая больше, чем было зарегистрировано сутками ранее. Среди заболевших 32 ребенка, самому младшему из которых — один год.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре выявили 46 случаев, в Сочи — 25, в Армавире — 17, в Тимашевском районе — 16, в Крыловском — 14, в Туапсинском и Выселковском — по 11. По девять положительных результатов в Анапе, Белореченском и Кавказском районах. Восемь — в Усть-Лабинском, по шесть — в Кореновском и Калининском», — уточнили в оперштабе.

Всего в Краснодарском крае положительные результаты тестов получили 72 590 жителей региона, из них выздоровели 52 097 человек выписали с выздоровлением, 6026 пациентов скончались. На 24 сентября в стационарах региона остаются 3161 человек с COVID-19, на дому лечатся 11 306 жителей региона. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 104 пациента, на ЭКМО — шестеро, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.