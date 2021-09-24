24 сентября 2021 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 14:08 — REGNUM Не скрою, не могу понять необычную настойчивость российских властей, с которой они буквально затаскивают японцев на наши Курильские острова. Теперь вот еще предлагая им «уникальные и беспрецедентные» условия работы на этих островах. Причем первоначально складывалось впечатление, что такие условия создаются главным образом, если не исключительно, для японских компаний. Это потом, встретившись с критикой за такой «избирательный подход», председатель правительства РФ Михаил Мишустин стал говорить, что таможенные и налоговые льготы будут распространены на всех желающих работать на Курилах — как отечественных, так и любых иностранных инвесторов. Это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, отметив, что «льготами могут воспользоваться не только отечественные, но и иностранные инвесторы». Добавим, и не только японские.

Территории Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Но вопреки ожиданиям Москвы японское правительство не только не приветствовало предложенные льготы, а по своему обыкновению заявило России очередной дипломатический протест. Напомним, как реагировало японское правительство на объявление президентом Путиным о введении на 10 лет на Курилах преференциального налогового режима. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като по этому поводу заявил следующее:

«Японская сторона выражает сожаление в связи с имеющимися у России планами организации экономического развития данного региона на условиях действия там российского законодательства. Это находится в полном противоречии с позицией нашей страны и вызывает только сожаление».

При этом японские власти и СМИ неизменно ссылаются на якобы достигнутое на переговорах в Токио в декабре 2016 года президента Путина и тогдашнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ согласие российского лидера при организации «совместной хозяйственной деятельности» на Курилах учитывать «юридическую позицию Японии» и не создавать проблем для этой позиции.

Что же это за позиция, которую столь ревностно отстаивает Токио? Если кратко, суть ее состоит в том, что японские власти не признают принадлежность России островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские, Хабомаи по-японски, «законодательно» объявив эти территории в 2009 году «суверенно японскими». Так что японское правительство требует от правительства РФ признания этого самодельного японского «законодательства» и освобождения посещающих Курилы японцев от выполнения российского законодательства.

Аэропорт острова Итуруп

Кстати, по поводу «согласия» Путина «не нарушать японскую позицию». Такие заявления, по крайней мере, странны, ибо выйдя к журналистам сразу после завершения выше упомянутых переговоров президента РФ с японским премьером, помощник президента Юрий Ушаков не без удовлетворения констатировал своеобразную победу Путина, заявив во всеуслышание, что «совместная хозяйственная деятельность на Курилах будет осуществляться при строгом соблюдении российского законодательства». Если это так, не понятно, почему Москва не дезавуирует многочисленные заявления японского правительства о том, что Путин и Абэ якобы договорились «не нарушать юридические позиции обеих стран».

Ведь, как мы отмечали ранее, формулировка «не должны нарушаться юридические позиции обеих стран» односторонне японская. В опубликованных высказываниях российских руководителей ее обнаружить не удалось. Напротив, есть указания на то, что Москва исходит из того, что любая хозяйственная деятельность японских компаний и граждан должна проходить при соблюдении российского законодательства и никак иначе. Об этом не раз официально заявляли японской стороне руководители МИД РФ, в частности, заместитель министра Игорь Моргулов.

Нет подтверждения российской стороны и заявления теперь уже бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что якобы по договоренности с Путиным речь шла о совместной экономической деятельности на южных Курилах в рамках какой-то новой «особой юридической системы». По сообщениям из Токио, в телевизионном интервью сразу после завершения визита глава японского правительства объявил, что речь идет о чем-то «беспрецедентном». По его словам, «совместная экономическая деятельность на островах будет вестись вне рамок японского или российского законодательства, чтобы не ставить под сомнение позиции двух стран». Тогда японские СМИ высказывали предположения о том, что речь может идти о «копировании» российско-японского соглашения 1998 года, беспрецедентно предоставившего права Японии вести лов в территориальных водах России (?!) без указания, кому эти воды принадлежат. Кстати, это, на наш взгляд, грубо нарушающее суверенитет России соглашение действует и по сей день.

Остров Кунашир Gov.ru

Хотя в официальном сообщении МИД РФ о прошедшей вчера встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Японии Тосимицу Мотэги на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отмечено, что были обсуждены «перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере экономики», по сообщениям агентства Киодо, японская сторона вновь заявила о неприемлемости для Токио введения Россией особого налогового режима на Курильских островах.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на японскую прессу, Токио отвергает предложение Москвы о создании на южных островах Курильской гряды особой экономической зоны (ОЭЗ).

«Японскую сторону план не устроил тем, что на территории островов при ней (ОЭЗ) по-прежнему будут применяться российские законы. Это, как считают в Токио, ущемляло бы правовую позицию Японии в работе над совместными экономическими проектами», — отмечает агентство.

Однако дело не только в «правовой позиции» Японии, которую она сформулировала произвольно в одностороннем порядке и пытается навязать Москве. Для Токио не менее серьезна перспектива прихода на Курилы иностранного капитала из других стран, что явится дополнительным признанием Курильских островов российскими. К тому же существуют опасения по поводу того, что иностранные рыболовецкие и рыбоперерабатывающие компании Китая, Южной Корее и других стран могут занять богатейшие рыболовные угодья в омывающих Курилы 200-мильных экономических зонах России.

Водопад Peter

Хотелось бы верить, что японский министр иностранных дел получил от министра Лаврова исчерпывающие разъяснения позиции России, представители которой теперь и по Конституции РФ не вправе даже выслушивать в официальном порядке притязания на суверенные российские территории. Ибо требования Токио не соблюдать японскими гражданами законы РФ на российской земле, кроме как наглыми, назвать трудно.