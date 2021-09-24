Пермь, 24 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 24 сентября, выявили 465 заражений коронавирусом, что на четыре больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 98 706 случаев заражения, из них 51,7% приходится на Пермь. Показатель заболеваемости составил 3797,5 на 100 тыс. населения.

Оправились от болезни 87 715 человек. На сегодняшний день в COVID-центрах находятся 3457 пациентов. Коечный фонд свободен на 16,8%.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 4690 пермяков. За последние сутки зафиксировано 28 смертей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, главврачи пермских клиник бью тревогу по поводу эпидситуации в регионе. Они обратились к губернатору с просьбой ужесточить антиковидные меры.