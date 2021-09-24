Киев, 24 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Ни у кого из украинских президентов не было столько врагов, как у нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Об этом основатель Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур заявил в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале 1+1.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По словам Кура, сегодня украинскую власть атакуют беспрецедентным образом. Такого давления не было ни в советский, ни в новейший период истории.

«Столько врагов, как у него, я не видел ни у одного президента последних времен», — сказал Кур о Зеленском.

Он отметил, что нынешний президент просто не понимает, куда попал. Он сравнил его с человеком, который зашёл в тёмную комнату. Там давно находятся другие люди, и глаза их привыкли к темноте.

Кур добавил, что именно политические мотивы явились причиной покушения на советника Зеленского Сергея Шефира. Его автомобиль ранее обстреляли под Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность») предположил, что Зеленский, как и бывший президент Виктор Янукович, может сбежать в Россию.

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