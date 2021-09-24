Скопье, 24 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Северная Македония планирует стереть определение «болгарский» перед формулировками «фашистский оккупант» из учебников истории, а также в надписях на памятниках. Об этом заявил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 23 сентября.

Naskotaska90 Зоран Заев

По словам Заева, таким образом Скопье надеется, что власти в Софии смягчат позицию по отношению к соседям и разблокируют начало переговоров о присоединении Северной Македонии к ЕС.

«Если вы посмотрите на Западную Европу, фашистские оккупанты там не имеют национального признака. На памятниках останется «фашистский оккупант», но цель — удалить определение «болгарский», — процитировал слова Заева телеканал РТС.

Заявление Заева вызвало резко отрицательную реакцию населения. Сотрудник Института национальной истории (Скопье) Митко Панов заявил по этому поводу, что «история не может превратиться в мешок желаний безграмотных политиков».

Напомним, что Болгария требует от Северной Македонии изменить отношение к истории Второй мировой войны и провозгласить македонский язык производным от болгарского для того, чтобы София разрешила Скопье начать переговоры о присоединении к ЕС.