Барнаул, 24 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Алтайский гидрометцентр обнародовал штормовое предупреждение на 24 — 27 сентября. В эти дни в регионе сохранится высокая пожароопасность.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Помимо этого — существенно похолодает: ночью — до — 3 °C. Днём воздух будет прогреваться до от 3 +10 °C. Возможны осадки в виде мокрого снега.

Как сообщало, существенное похолодание идёт также в Забайкалье и Иркутскую область.

Читайте также: В Приангарье выпадет снег

Читайте также: Забайкалье накроет снегом