Красноярск, 24 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Центральный районный суд Красноярска избрал студенту Южного техникума, жителю Краснотуранского района меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 20 ноября 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в пресс-службе Красноярского краевого суда.

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Как уточнили в суде, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30 УК РФ.

Таким образом, в суде подтвердили арест студента красноярского техникума, готовившего убийство сокурсников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о том, что в Красноярском крае предотвращено нападение на учебное заведение.