Казань, 24 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Татарии в образовательных учреждениях с начала учебного года выявили 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них в школах 22, остальные — в колледжах и вузах. Об этом заявила 24 сентября замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

«По заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в образовательных учреждениях — с 1 сентября у нас зарегистрировано 36 случаев заражения», — цитирует спикера «Татар-информ».

В школах заболели 13 сотрудников и девять учащихся. Также COVID-19 выявлен у одно работника вуза, 10 студентов и троих учащихся средних специальных заведений. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение, уточнила Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии осенью и зимой ожидают подъема заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусом.

Читайте также: В Татарии подтвердили ещё 57 случаев заражения коронавирусом