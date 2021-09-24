Псков, 24 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Уровень заболеваемости COVID-19 в Псковской области превысил показатели июля, когда наблюдался подъем третьей волны эпидемии. Об этом 24 сентября сообщил губернатор Михаил Ведерников.

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При этом он отметил, что в регион поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 10,2 тыс. доз и призвал псковичей привиться.

Всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 49 485 случаев заражения коронавирусом, в том числе 149 — за минувшие сутки, это на десять случаев больше, чем днем ранее. Выздоровели на данный момент 42 520 переболевших, в том числе 23 сентября был выписан еще 131 пациент. Умерли от ковида 759 псковичей, в том числе за прошедший день в регионе было зарегистрировано еще пять летальных случаев.