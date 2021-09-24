София, , 13:09 — REGNUM Группа эмиссаров Европейского парламента (ЕП) прибыла в Болгарию для проведения специальной проверки эффективности болгарского законодательства в регионах страны. Об этом 24 сентября сообщила софийская газета «Днес».

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Согласно официальной информации, основной задачей европейских парламентариев является изучение ситуации с верховенством права на местах.

«ЕП неоднократно получал сведения о недостаточной деятельности властей Болгарии в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, — отметил в комментарии журналистам болгарский юрист-аналитик Христо Христев. — У нас действительно есть соответствующие проблемы, поэтому следует ожидать критических замечаний ЕП».

В то же время Христев выразил сомнение в «сенсационных выводах» комиссии.

«Инспекторы прибыли в Болгарию всего на два дня, вряд ли за это время можно раскрыть основные коррупционные схемы», — отметил он.

Напомним, члены соответствующей инспекционной группы должны дать собственную оценку работе правоохранительных органов Болгарии. Результаты проверки будут переданы руководству ЕП. Ранее соответствующие проверки проводились в Венгрии и Польше.