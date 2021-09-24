Москва, 24 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил вопросы двустороннего военного сотрудничества с председателем объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики ПакистанНадимомРазой.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

Герасимов обратил внимание на успешное взаимодействие России и Пакистана в военно-морской области. Он напомнил, что в ходе пятого раунда российско-пакистанских штабных переговоров эксперты предметно обсудили в Санкт-Петербурге перспективы военно-морского сотрудничества. Отряд кораблей Черноморского флота РФ участвовал в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021», двустороннем военно-морском учении «Аравийский муссон-2021» и маневрах по противодействию пиратству в Аденском заливе. Фрегат ВМС Пакистана «Зульфикар» участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне Герасимов провел встречи с коллегами из Индии и Китая в рамках основного этапа антитеррористических учений стран ШОС «Мирная миссия — 2021» на полигонеДонгуз Оренбургской области.