Таллин, 24 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Банк Эстонии завершил исследовательский проект, чтобы выяснить, подойдут ли технологии, на которых основаны эстонские государственные интернет-услуги, для взаимодействия с европейской цифровой валютой. Об этом сообщило эстонское «Радио 4», отметив, что таким образом Эстония отреагировала на планы введения в Евросоюзе полностью цифровой единой валюты.

Alexas Fotos Евро

Сообщается, что с октября нынешнего года Центральный банк Европейcкого союза начинает реализацию проекта по созданию цифрого евро — полностью электронной версии европейской валюты, которая будет отличаться как от бумажного прототипа, так и от криптовалют.

Особенностью цифрового евро станет то, что единую для еврозоны цифровую валюту можно будет связать с э-идентичностью владельца денег.

Руководитель отдела платежных систем Банка Эстонии Райнер Ольт сообщил «Радио 4», что «если обычная так называемая карточная платежная система позволяет осуществить пару тысяч сделок в секунду, то возможности цифровой валюты — 40 тысяч транзакций в секунду. Более того, наше испытание показало, что число сделок можно увеличить до 300 000 транзакций в секунду».

По словам Ольта, европейская платежная среда должна быть независимой в том числе от глобальных поставщиков данных услуг: «Главная цель прилагаемых Центробанком ЕС усилий — узнать, как при помощи создания инфраструктуры цифрового евро сделать платежную среду конкурентноспособной, обеспечив стабильное развитие экономики».