Калуга, 24 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Калужской области за восемь месяцев 2021 года зарегистрировано 643 преступления в сфере незаконной миграции. В связи с установленным фактом фиктивной регистрации с миграционного учета сняты 1 439 иностранцев, сообщили 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

С января по август 2021 года мигрантами совершено 438 преступлений (за аналогичный период 2020 года — 354. Рост преступлений составил +23,7%). Количественный показатель преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан, увеличился в области на 13% (с 103 до 117 преступлений). В 2021 году вынесено 107 и исполнено 100 решений о депортации иностранных граждан, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных за совершение умышленных преступлений. УМВД России по Калужской области установлено 3164 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания (проживания) и незаконно осуществлявших трудовую деятельность. Пресечено 4879 административных правонарушений. За пределы РФ за январь-август 2021 года выдворены 24 иностранных гражданина.

Заместитель калужского губернатора Василий Быкадоров в рамках заседания областной комиссии по противодействию незаконной миграции обратил внимание на необходимости более жесткого контроля за пребыванием мигрантов на территории региона. По его мнению, количество трудоустроенных мигрантов не должно превышать существующую в области потребность в иностранной рабочей силе.

«Работодатели должны нести ответственность за тех, кого они приглашают на работу в нашу область. Ко всем, кто незаконно находится на ее территории, необходимо применять меры воздействия, установленные соответствующим законодательством», — отметил Василий Быкадоров.