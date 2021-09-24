Токио, 24 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Компания BMW представила лимитированную версию кроссовера X7 в Японии под названием Nishijin Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

BMW BMW X7 Nishijin Edition

Тираж спецверсии составит всего три экземпляра. Модели будут окрашены в сиреневый оттенок Ametrine. В краску для кузова были добавлены частички алюминия и слюды. Таким образом, автопроизводителям удалось создать переливающийся оттенок, который меняется в зависимости от угла падения света и от интенсивности освещения.

В отделке интерьера спецверсии использовалась кожа мерино цвета слоновой кости, алькантара, а также текстиль, изготовленный по традиционной японской технологии Нишидзин.

Спецверсии BMW X7 были созданы на основе модификации xDrive40d Pure Excellence. В качестве силовой установки модели получили 340-сильный мотор объёмом 3,0 л и 48-вольтовый стартер-генератор.

Ранее автопроизводитель BMW представил концепт бронированного кроссовера iX5 Hydrogen с водородным двигателем.

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