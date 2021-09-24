Иркутск, 24 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 25 сентября.

Снег

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Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на данные синоптиков, местами в южных районах ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, днём в южных, центральных и верхнеленских районах — усиление северо-западного ветра до 15−17 м/с.

25 сентября в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья, в Слюдянском районе ожидается установление временного снежного покрова.

«Неблагоприятный прогноз доведен до глав муниципальных образований, руководителей всех видов пожарной охраны и спасательных подразделений, руководителей органов местного самоуправления и объектов экономики, старост сельских населенных пунктов», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, примерно такой же неблагоприятный прогноз погоды на 26−27 сентября обнародовали в Забайкалье.

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