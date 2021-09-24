Жертвами коронавируса стали 2525 жителей Ульяновской области
Ульяновск, 24 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 183 пациента, также зафиксированы новые смертельные случаи. Это следует из сведений оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По данным на 24 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области победили болезнь 71 912 пациентов, в том числе за последние сутки выписаны 183 человека.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 81 179 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки заразились 183 человека.
Всего в Ульяновской области от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались 2525 ковидных больных, в том числе за последние сутки — семь пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, роддом Ульяновской областной больницы закрывается на плановую дезинфекцию. Пациенток будут направлять в другие роддома Ульяновска и перинатальный центр «Мама».