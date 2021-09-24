Москва, 24 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. За время пандемии (за 1,5 года) жители России стали в три раза чаще включать в рацион растительные заменители мяса и молока. Об этом свидетельствует исследование Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Pixabay.com Мясо

Так, в категории «мясо» (соевое мясо, пшеничные колбасы и др.) доля потребителей выросла с 10% до 34%, в категории «молоко» (молоко на основе овса, сои, гречки и др.)_ — с 9% до 31%. Самые активные потребители растительных продуктов-заменителей мяса и молока — молодые люди до 34 лет.

При этом большинство жителей России по-прежнему предпочитают традиционные мясные (89% опрошенных), молочные продукты (92%) и яйца (91%). Готовы включать в свой рацион растительные продукты, если они будут приносить пользу здоровью 56% граждан.

Опрос проведен в августе 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, для многих граждан России ситуация с ценами на основные продукты питания стала по-военному тревожной.

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