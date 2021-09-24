Сочи, Краснодарский край, 24 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Финский гонщик «Формулы-1» Валттери Боттас, выступающий за «Мерседес» показал лучшее время на первой практике Гран-при России. Об этом 24 сентября сообщает корреспондент.

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На лучшем круге Боттас показал время 1 минута 34,427 секунды. Вторым стал ещё один пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, отставший от партнёра по команде 0,211 секунды.

Замкнул тройку нидерландский гонщик команд «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отставание которого составило +0,227 секунды.

Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин стал 19-м (+4,159). Его партнер по команде немец Мик Шумахер показал 20-е время (+4,550).

Напомним, 15-го этап «Формула-1» сезона-2021, Гран-при России, проходит в Сочи с 24 по 26 сентября.

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