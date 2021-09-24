Пермь, 24 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Перми число пострадавших в результате стрельбы на территории государственного национального исследовательского университета выросло до 47. Об этом сообщает краевой минздрав.

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По словам министра здравоохранения региона Анастасии Крутень, каждый день растет число пострадавших. За медпомощью обращаются люди, получившие мелкие повреждения.

Вчера, 23 сентября, из больницы выписан один пациент. В стационарах находятся 12 пациентов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 сентября минздрав информировал о 43 пострадавших.

Напомним, днем 20 сентября в вузе Перми студент совершил вооруженное нападение. Убиты шесть человек. Десятки людей получили травмы. В регионе 21 сентября было объявлено днем траура.