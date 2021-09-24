Усть-Илимск, Иркутская область, 24 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Неосторожное обращение с огнём при курении привело к серьезному пожару в Усть-Илимске: спасены 12 человек, двое погибли. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

МЧС Пожар в Усть-Илимске

Информация о пожаре в пятиэтажном панельном доме коридорного типа на улице Молодежная поступила 24 сентября в 03:56 местного времени. На момент прибытия пожарных подразделений из окна дома на четвертом этаже шел густой дым, наблюдалось сильное задымление на лестничных клетках четвертого и пятого этажей.

Двумя звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам при помощи спасательных устройств были выведены 12 человек, в том числе двое детей.

«Когда пожарные вскрыли железную дверь квартиры, в коридоре на полу обнаружили 51-летнего мужчину. После проверки пульса в течение 10 минут мы проводили реанимационные мероприятия. Их продолжили врачи скорой медицинской помощи. Через некоторое время они констатировали смерть пострадавшего. В ходе разведки между диваном и стеной у окна был обнаружен ещё один мужчина без признаков жизни», — пояснил заместитель начальника службы пожаротушения пожарно-спасательной части № 50 города Усть-Илимска Вадим Ломанов.

В настоящее время по факту гибели людей проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, пожароопасная обстановка обострилась в Иркутской области. Только за 15 сентября в регионе зарегистрировано 13 пожаров. В Братске и Иркутске травмированы два человека, пять человек спасены, ещё 12 человек эвакуированы.

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