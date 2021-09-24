Симферополь, 24 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Решение об избрании меры пресечения в отношении задержанного бывшего заместителя председателя правительства Крыма Евгения Кабанова суд вынесет сегодня, 24 сентября.

Rc.gov.ru Евгений Кабанов

Следствие намерено добиваться ареста бывшего вице-премьера Крыма, его защита будет настаивать на домашнем аресте, сообщили РИА Новости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Евгений Кабанов был отправлен в отставку с должности заместителя председателя правительства Республики Крым накануне, 23 сентября. Позже СМИ сообщили о его задержании. Какие конкретно претензии у следствия к бывшему чиновнику, пока не уточняется.

22 сентября в отставку с поста министра строительства и архитектуры Крыма был отправлен Михаил Храмов, ранее также появилась информация о его задержании.